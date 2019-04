AK-Partei fordert nach Wiederholung der Wahl - YSK begrenzt Nachzählungen auf 51 Wahlurnen

Die AK-Partei fordert eine Wiederholung der Kommunalwahlen in der Millionenmetropole Istanbul. Dies teilte der AK-Partei-Vizechef Ali Ihsan Yavuz am Dienstag mit. Man werde außerdem einen außerordentlichen Einspruch bei dem „Hohen Wahlausschuss" (YSK) wegen den Unregelmäßigkeiten in Bezirk Büyükçekmece einlegen.

Der YSK hatte am Montag den Appell der AK-Partei abgelehnt, alle Stimmen in der Millionenmetropole Istanbul nachzuzählen. Es würden lediglich 51 Wahlurnen in 21 Bezirken nachgezählt.

Der AK-Partei-Vertreter beim YSK, Recep Özel, teilte den Reportern mit, dass der YSK am Dienstag beschließen werde, ob der Appell seiner Partei, die Wahlergebnisse im Bezirk Büyükçekmece zu annullieren, angenommen werde.

Die Partei hatte eine Wiederholung der Wahlen im Bezirk aufgrund mutmaßlichen „organisierten Unregelmäßigkeiten" gefordert.

Özel sagte, dass die AK-Partei ihre rechtlichen Anstrengungen fortsetzten werde, um die Wahlen in Istanbul anzufechten.

YSK-Chef Sadi Güven sagte am Dienstagmorgen, dass der Prozess für die Bürgermeisterwahlen fortgesetzt werde. Er werde keine Informationen über Anfragen, Forderungen und Einsprüche veröffentlichen.

Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte am Montag seine Bedenken hinsichtlich der „organisierten Einmischung" der Wahlen in Istanbul geäußert.

„Wir als politische Partei haben organisierte Verbrechen und einige organisierte Aktivitäten entdeckt", sagte Erdoğan vor seiner Abreise nach Moskau.