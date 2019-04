Türkei verurteilt Anschläge in Sri Lanka

Die Türkei hat am Sonntag die Serie von Anschlägen in Sri Lanka verurteilt. Bei den Angriffen sind mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen, über 400 wurden verletzt.

Präsident Recep Tayyip Erdoğan schrieb auf Twitter: „Ich verurteile die Oster-Terroranschläge in #SriLanka aufs Schärfste. Das ist ein Angriff auf die gesamte Menschheit."

„Im Namen des türkischen Volkes spreche ich den Angehörigen der Opfer und der Bevölkerung von #SriLanka mein Beileid aus und wünsche den Verletzten eine baldige Genesung", hieß es.

In einer weiteren Erklärung sagte der Präsident, dass dieser barbarische Angriff erneut gezeigt habe, dass ein entschlossener Kampf gegen alle Arten von Terrorismus erforderlich sei.

Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu verurteilte ebenfalls die Angriffe „auf unschuldige Menschen in Kirchen und Hotels zu Ostern". „Was auch immer das Motiv ist, der abscheuliche Terroranschlag in Sri Lanka ist der gleiche wie in Christchurch: feige, barbarisch und grausam. Terror hat keine Religion und keine Nation (…)"

Der Präsidentensprecher Ibrahim Kalın sprach sein Beileid aus und verurteilte die Angriffe. „Ich spreche denjenigen, die ihr Leben verloren haben, mein Beileid aus und wünsche den Verwundeten eine baldige Genesung." Man lehne jegliche Art von Terrorismus ab, unabhängig von den Tätern, der Quelle und der Ideologie.

Bei acht Explosionen sind in der Hauptstadt Sri Lankas mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen. Über 400 Menschen wurden bei den Anschlägen verletzt.

Bisher hat sich noch keine Gruppe zur Tat bekannt.

Die Regierung Sri Lankas hat nach den Anschlägen eine Ausgangssperre verhängt und den Zugang zu wichtigen sozialen Medien und Messaging-Diensten verboten.