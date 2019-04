Altun: Tragödie von 1915 darf nicht politisch instrumentalisiert werden

Der Kommunikationsdirektor der Präsidentschaft, Fahrettin Altun, hat die einseitige Betrachtung und Politisierung der Tragödie von 1915 kritisiert und eine objektive sowie konstruktive Herangehensweise an das Thema gefordert.

Die Ereignisse von 1915 im Hinblick auf die Armenier-Deportation unter den Jungtürken sollten unter Berücksichtigung des Leidens beider Seiten und nicht nur eines Standpunkts diskutiert werden, twitterte Altun am Mittwoch anlässlich des Jahrestages der Tragödie.

Der Kommunikationsdirektor warnte davor, die Ereignisse und Opfer politisch zu instrumentalisieren und zu verzerren. Man müsse die Ereignisse „im Licht genauer und richtiger Informationen" diskutieren - ohne einseitige Dispositionen Dritter. „Es gibt kein Problem, dass die Türken und Armenier, die seit 800 Jahren zusammenleben, nicht durch einen echten Dialog lösen könnten." Man dürfe den „Kolonialmächte" nicht erlauben, die Geschichte zu politisieren und die Türkei mit dem Vorwurf eines sogenannten armenischen Völkermords zu züchtigen.

Altun erinnerte daran, dass es bisher keinen international anerkannten politischen oder akademischen Konsens über die Ereignisse von 1915 gebe, ebenso wenig läge eine rechtliche Entscheidung über das Thema vor. Einige Drittländer, so Altun, überschatten die Bemühung zur Aufdeckung der Wahrheit durch ihre einseitigen und voreingenommenen Entscheidungen. Gleichzeitig würden die Initiativen der Türkei für eine Lösung des Disputs international ignoriert.

Die Tragödie um die Armenier-Deportation reicht zurück ins Osmanische Reich. Viele osmanische Armenier in Ostanatolien kamen während des Ersten Weltkrieges um, nachdem das „Komitee für Einheit und Fortschritt" die Entscheidung getroffen hatte, die armenische Minderheit in das heutige Syrien zu deportieren. Schlechte Bedingungen, Krankheiten und Angriffe von irregulären Einheiten verursachten zahlreiche Todesopfer. Der Armenier-Deportierung war eine Revolte von armenischen Freischärlern vorausgegangen, die von den Russen unterstützt, den türkischen Streitkräften in den Rücken gefallen waren. Diese verübten zudem zahlreiche Massaker in mehrheitlich von Türken bewohnten Dörfern.

Ankara räumt zwar ein, dass es auf beiden Seiten viele Opfer gab und bezeichnet die Ereignisse von 1915 als Tragödie - ohne jedoch die Anschuldigung eines Völkermordes zu akzeptieren. Die armenische Diaspora in Europa und den USA hingegen versucht, den Genozid-Vorwurf weltweit geltend zu machen und die Vorfälle für die eigenen Interessen politisch zu instrumentalisieren.

Ankara hat wiederholt die Schaffung einer gemeinsamen Kommission von Historikern aus der Türkei und Armenien sowie internationalen Experten vorgeschlagen, um das Problem anzugehen – bislang ohne Erfolg.