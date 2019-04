Außenminister Çavuşoğlu trifft irakischen Amtskollgen in Bagdad

Präsident Recep Tayyip Erdoğan wird Ende dieses Jahres den Irak besuchen. Dies kündigte Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu am ersten Tag seiner Irak-Reise an.

„Präsident Erdoğan wird den Irak besuchen, um (…) den vierten hochrangigen Rat für Strategische Zusammenarbeit abzuhalten", sagte Çavuşoğlu auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem irakischen Amtskollegen Mohamed Ali al-Hakim in der irakischen Hauptstadt Bagdad.

Während der türkische Minister die Bedeutung einer positiven Entwicklung der bilateralen Beziehungen betonte, erklärte er zugleich, dass diese in all ihren Dimensionen diskutiert worden seien. Dabei habe es auch einen Austausch über wichtige regionale Fragen gegeben, zu denen man in vielen Punkten überseinstimmende Ansichten vertrete.

Çavuşoğlu hat heute seine zweitägige Reise in den Irak angetreten. Er wird sich dort mit verschiedenen hochrangigen Vertretern aus der Politik treffen.