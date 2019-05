Türkei fordert internationale Gemeinschaft zum Handeln gegen Israel auf

Die Türkei ruft die internationale Gemeinschaft wegen des brutalen Vorgehen Israels im Gazastreifen zum Handeln auf.

"Wir verurteilen nachdrücklich die nicht differenzierenden Angriffe Israels im Gazastreifen, die dazu geführt haben, dass viele unschuldige Menschen ihr Leben verloren oder sich verletzt haben", hieß es in einer am Sonntag (Ortszeit) veröffentlichten Erklärung des Außenministeriums in Ankara.

"Wir fordern die internationale Gemeinschaft dringend auf, Maßnahmen zu ergreifen." Deren Ziel müsse es sein, die durch "die unverhältnismäßigen Maßnahmen Israels" zugenommenen Spannungen in der Region abzubauen.

An der Grenze zum Gazastreifen war es am Samstag den zweiten Tag in Folge zu gewaltsamen Übergriffen Israels gekommen. Mindestens sechs Palästinenser, darunter ein Kind und seine schwangere Mutter, seien bei einem Luftangriff des israelischen Militärs getötet worden, sagte das Gesundheitsministerium.

Nach Angaben des israelischen Militärs feuerten zunächst militante Palästinenser mehr als 250 Feuerwerkskörper und angeblich Raketen auf israelische Städte und Dörfer. Daraufhin habe die Armee mit Luftangriffen und Panzerschüssen reagiert, bei der auch ein Gebäude getroffen wurde, in der die türkische Nachrichtenagentur Anadolu untergebracht ist.