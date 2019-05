Meuthen: Singen der 1. Strophe des Deutschlandlieds bei Flügel-Treffen war unklug

AfD-Parteichef Jörg Meuthen hat das Singen der ersten Strophe des Deutschlandlieds bei einer Veranstaltung des Flügels um den Rechtsaußen-Politiker Björn Höcke als unklug bezeichnet.

Diejenigen, die das bei dem Treffen im bayerischen Greding am Wochenende getan hätten, "mögen sich fragen, ob das klug ist", sagte Meuthen am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Der bayerische AfD-Landtagsabgeordnete Ralf Stadler trat aus Protest gegen das Treffen in Greding aus dem Flügel um Höcke aus.

Die erste Strophe des Deutschlandlieds ist seit deren Missbrauch durch die Nazis verpönt. Ausdrücklich verurteilen wollte Meuthen den Vorfall vom Samstag nicht, bei dem Höcke gemeinsam mit anderen Politikern auf der Bühne stand und lächelte, während alle drei Strophen gesungen wurden.

Es habe sich um ein süddeutsches Flügeltreffen gehandelt, nicht um eine AfD-Veranstaltung, betonte Meuthen. "Ich bin nicht der Flügel." Auf AfD-Veranstaltungen werde die dritte Strophe gesungen "und sonst nichts, darauf lege ich großen Wert".

Das Deutschlandlied wurde 1841 von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben gedichtet und in der Weimarer Republik zur Nationalhymne gemacht. Später missbrauchten die Nationalsozialisten die erste Strophe für ihre Zwecke. Inzwischen wird nur noch die dritte Strophe ("Einigkeit und Recht und Freiheit") gesungen.

Ein weiterer "kritischer" Punkt des Treffens in Greding war laut Meuthen die Aufforderung eines Teilnehmers an die AfD-Führung, die Unvereinbarkeitsbeschlüsse der Partei "auf den politischen Müllhaufen zu verbannen". Mit diesen hat die AfD etwa eine Zusammenarbeit mit der rechtsextremen NPD ausgeschlossen.

Der Bundesvorstand habe hierzu am Montag "einhellig die Position bekräftigt", dass diese Unvereinbarkeit bestehen bleibe, sagte Meuthen, der gemeinsam mit Alexander Gauland die AfD führt.

Mit Blick auf umstrittene Mitglieder am rechten Rand der Partei räumte Meuthen ein, "bestimmte Fälle schaden der AfD bestimmt, die hätten wir gern gelöst". Als Beispiele nannte er die schleswig-holsteinische Ex-Landeschefin Doris Sayn-Wittgenstein, deren Ausschluss der Bundesvorstand aus der Partei betreibt.

Auch den baden-württembergischen AfD-Landtagsabgeordneten Wolfgang Gedeon hält Meuthen wegen dessen antisemitischer Positionen für untragbar. Er verwies aber auf die hohen Hürden für Ausschlüsse im deutschen Parteienrecht.

Der bayerische AfD-Landtagsabgeordnete Stadler kündigte am Montag aus Verärgerung über das Treffen in Greding seine Mitgliedschaft in Höckes Flügel. Das Abspielen der Deutschlandlied-Strophe könne "noch als unprofessionell oder als kapitaler Fehler durchgehen", erklärte Stadler. Die Aussage bezüglich der Abschaffung der Unvereinbarkeitsliste sei aber eine "nicht akzeptable Äußerung und schädlich für die Zukunft der Partei".