YSK-Beschluss: Bürgermeisterwahl in Istanbul wird wiederholt

Mehr als einen Monat nach der Kommunalwahl in der Türkei hat die Hohe Wahlkommission (YSK) die Abstimmung in Istanbul annulliert und eine Wiederholung angeordnet. Dies gab zunächst Recep Özel, AK-Partei-Mitglied der Wahlkommission, am Montag bekannt.

Damit gab sie am Montag einem Antrag der regierenden AK-Partei statt, wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Demnach sind für den 23. Juni Neuwahlen angesetzt. Die YSK gab zunächst keine offizielle Erklärung ab.

Özel sagte, die Kommission habe zwei Beschwerden der AK-Partei stattgegeben, wonach zahlreiche Vorsitzende der Wahlräte und deren Mitglieder keinen Beamtenstatus besaßen. Das verstoße gegen die aktuelle Wahlordnung. Daher seien zusätzlich Strafanzeigen Seitens der YSK eingeleitet worden. Diese beträfen auch jene, die für die Ernennungen verantwortlich seien.

Ein weiterer Punkt seien die unsignierten Ergebnisdokumente bei der Auswertung der Kommunalwahl. Die YSK habe jedoch die Einwände gegen die Wahlergebnisse in den Istanbuler Bezirken Maltepe und Büyükçekmece zurückgewiesen, erklärte Özel.

Der CHP-Oppositionskandidat Imamoğlu hatte die Bürgermeisterwahl in Istanbul äußerst knapp vor Ex-Ministerpräsident Binali Yıldırım gewonnen, der für die AK-Partei angetreten war. Nach dem Einspruch der Regierungspartei und einer Neuauszählung in mehreren Bezirken schrumpfte der Unterschied zwar, Imamoğlu lag aber weiter vorne. Die AK-Partei beantragte daraufhin eine Wiederholung der gesamten Abstimmung und forderte unter anderem eine Überprüfung der Wahlhelfer. Obwohl die Wahlbehörde Imamoğlu im April zum Bürgermeister erklärt hatte, wird ihm das Mandat nun wieder aberkannt.

Die CHP wird am Dienstag unter dem Vorsitz des Parteichefs Kemal Kılıçdaroğlu eine außerordentliche Versammlung abhalten. Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte bereits am Montagabend eine Sondersitzung seiner Partei geleitet.

Rund 57 Millionen Türken waren am 31. März dazu aufgerufen, in 81 Provinzen Bürgermeister, Gemeinderäte und andere Kommunalpolitiker zu wählen. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 84 Prozent.