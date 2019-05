Jeffrey: Trump ist sich Verbindungen zwischen YPG und PKK bewusst

Der US-Sonderbeauftragte für Syrien, James Jeffrey, hat zugegeben, dass sich US-Präsident Trump der engen Verbindung zwischen YPG und PKK bewusst sei. Er hob zugleich die Fortschritte bei der geplanten Sicherheitszone in Nordsyrien hervor.

„Der Präsident ist sich der traditionellen und politischen Verbindungen zwischen einem Großteil der kurdischen SDF-Bewegung und der PKK sowie der langen und sehr tragischen Geschichte der PKK und ihrer Bemühungen, die türkische Regierung zu stürzen, bewusst", so Jeffrey gegenüber dem US-Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten.

Die Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) bilden ein Militärbündnis, das von den Truppen der sogenannten Volksschutzeinheiten (YPG) dominiert werden. Die YPG wiederum stellt den syrischen Ableger der Terrororganisation PKK dar.

Die USA hätten zwar Verständnis für die Sicherheitsbedenken der Türkei in Nordsyrien, Trump wolle aber zugleich eine Konfrontation zwischen der Türkei und SDF verhindern, führte Jeffrey fort.

Um das umzusetzen, plane man zusammen mit Ankara eine Sicherheitszone von bisher „unbestimmter Tiefe". Dort sollen dann nur lokale Sicherheitskräfte präsent sein – aber unter Beobachtung der Türkei und USA. Washington führe in diesem Zusammenhang Verhandlungen mit SDF-Vertretern, um eine geeignete Lösung zu finden, die alle Seiten zufriedenstellt. Bisher sei zwar noch keine Einigung erzielt worden, aber dies sei „der einzige sichere Weg für alle Beteiligten".

Uneinigkeit gebe es mit der Türkei im Hinblick auf die Größe der Sicherheitszone. Die USA stellten die Umsetzbarkeit einer 30 Kilometer tiefen Zone angesichts der aktuellen Situation in Frage, erklärte der US-Syrienbeauftragte.

Die Türkei befürchte außerdem nach wie vor, dass sich in Nordsyrien ein „zweites Kandil" etabliere. Er bezog sich damit auf das PKK-Hauptquartier in den nordirakischen Kandil-Bergen. Diese Region, so Jeffrey, werde von der PKK seit 1984 genutzt, um Terroranschläge in der Türkei zu organisieren. Man verstehe daher die Bedenken Ankaras.

Die PKK wird von der Türkei, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. Die marxistisch-leninistisch orientierte Organisation führt seit ihrer Gründung im Jahr 1978 einen bewaffneten Kampf gegen befeindete Gruppen und den türkischen Staat. Hauptziel ist eine Abspaltung von der Türkei und die Errichtung einer ideologischen Selbstverwaltung auf türkischem Hoheitsgebiet. Dafür setzt die PKK hauptsächlich terroristische Mittel ein. Ihre internationalen Ableger verfolgen ähnliche Ziele in ihren Ursprungsländern.