Nahles tritt vom SPD-Partei- und Fraktionsvorsitz zurück

SPD-Chefin Andrea Nahles wirft nach innerparteilicher Kritik an ihr das Handtuch.

Nahles kündigte am Sonntag in einem Schreiben an die SPD-Mitglieder an, dass sie am Montag im Parteivorstand ihren Rücktritt vom Parteivorsitz und am Dienstag in der Bundestagsfraktion ihren Rücktritt vom Fraktionsvorsitz erklären werde.

"Damit möchte ich die Möglichkeit eröffnen, dass in beiden Funktionen in geordneter Weise die Nachfolge geregelt werden kann", schrieb Nahles, die im April 2018 Parteichefin geworden war.

Die Fraktion führt sie seit September 2017. Die Diskussion in der Fraktion und viele Rückmeldungen aus der Partei "haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist", begründete Nahles ihre Entscheidung.