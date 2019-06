Erdoğan: Westen scheitert bei „Prüfung“ der Menschenrechte

Westliche Länder, die andere zum Thema der Menschenrechte belehren, hätten selbst die „Prüfung" der Menschenrechte nicht bestanden, sagte Recep Tayyip Erdoğan am Samstag am Rande des G20-Gipfels in Japan. Mit seiner Aussage verwies er auf die globale Reaktion auf die syrische Flüchtlingskrise.

„Die Türkei hat seit 2011 Millionen von Menschen aufgenommen, die wegen dem Syrienkonflikt geflohen sind." Dabei seien Ressourcen im Wert von mehr als 37 Milliarden US-Dollar ausgegeben worden. „Die Nachbarn Syriens, wie wir und Jordanien, wurden allein gelassen, um die Last der Flüchtlinge zu tragen. Ich fordere die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, diese Last zu teilen, damit wir weiterhin den Flüchtlingen helfen können", so Erdoğan.

Auf die Frage zu möglichen US-Sanktionen aufgrund der S-400-Raketenabwehrsysteme sagte der Präsident, dass er von Trump erfahren habe, dass es keine Sanktionen geben werde.

„Ich halte es auch nicht für angebracht, dass zwei strategische Partner solche Maßnahmen gegeneinander verhängen."

Die Türkei erwarte die Lieferung der F-35-Kampfflugzeuge, trotz des Streits über das S-400-Abkommen. Das russische Raketenabwehrsystem werde in den ersten Juli-Hälfte geliefert, fügte der Präsident hinzu.

Bezüglich des Mords an den saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi sagte er, dass die internationale Gemeinschaft dazu verpflichtet sei, alle Aspekte des Mordes zu beleuchten.

„Das Verbrechen wurde in Istanbul begangen. Der Prozess sollte in der Türkei stattfinden."

Der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman müsse die Mörder von Khashoggi aufdecken. Einige Aspekte des Mordes seien immer noch verborgen. Es sei „sinnlos, nach den Tätern anderswo zu suchen", da es offensichtlich sei, dass ein 15-köpfiges Team für den Mord verantwortlich sei.

Auch alle Aspekte bezüglich des Todes des ersten demokratisch gewählten Präsidenten Ägyptens, Mohammed Morsi, müssten untersucht werden.