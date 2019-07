Erdoğan bezeichnet G20-Gipfel in Japan als „produktiv"

Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat den G20-Gipfel in Japan als produktiv und erfolgreich bezeichnet.

In einer Reihe von Twitternachrichten gratulierte Erdoğan dem japanischen Premierminister Shinzo Abe für die Durchführung des Gipfels, der den Staats- und Regierungschefs ermöglicht habe, wichtige Themen auf einer globalen Ebene zu erörtern.

„Wir hatten die Möglichkeit gefunden, in multilateralen und bilateralen Treffen über die Aktionen und Perspektiven der Türkei in Bezug auf eine Reihe von Themen (…) zu sprechen", so Erdoğan. Zu den Themen gehörten unter anderem der Kampf gegen den Terror, die Weltwirtschaft, Digitalisierung, Gesundheit und Umwelt.

Das Treffen mit US-Präsidenten Donald Trump am Rande des Gipfels beschrieb er als „äußerst produktiv". Es werde einen großen Beitrag zur Entwicklung der Beziehungen im politischen, militärischen und wirtschaftlichen Bereich leisten.

Gleiches gelte für die Begegnung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Bei dem Meinungsaustausch sei man sich einig gewesen, die Beziehungen zu „vervielfältigen" und zu „intensivieren", so Erdoğan.

In einem weiteren Gespräch mit der britischen Ministerpräsidentin Theresa May hätten sich beide über regionale und globale Fragen ausgetauscht und dabei die Notwendigkeit eines lösungsorientierten Ansatzes betont.

Auch das Zusammentreffen mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin sei wie erwartet gut verlaufen. Die Türkei und Russland hätten sich darauf geeinigt, ihre Bemühungen fortzusetzen, um die engen Beziehungen in jeder Hinsicht weiter auszubauen, sagte Erdoğan.