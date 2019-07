Erdoğan fordert libyschen General Haftar zum Stopp der Angriffe auf

Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat die Truppen des abtrünnigen libyschen Generals Chalifa Haftar zur Beendigung ihrer Angriffe aufgefordert.

Bei einem Treffen in Dolmabahçe Palast in Istanbul mit dem Chef der international anerkannten Regierung Libyens, Fajes al-Sarradsch, erneuerte Erdoğan nach Angaben des türkischen Präsidialamts vom Freitag seine Unterstützung für die Einheitsregierung im Kampf gegen Haftar. Al-Sarradsch könne auf die Hilfe der Türkei bei der Schaffung von „Frieden und Stabilität" in dem Krisenstaat zählen.

Die beiden Staatschefs besprachen auch bilaterale Beziehungen und regionale Entwicklungen.

Die Gefangennahme von sechs türkischen Seeleuten durch die Truppen Haftars hatte die Spannungen Anfang der Woche deutlich ansteigen lassen. Nachdem Ankara mit einer militärischen Intervention gedroht hatte, ließ Haftar die Türken wieder frei. Erdoğan hatte im Juni bestätigt, dass die Türkei der Regierung von al-Sarradsch Waffen liefert, um „die Situation auszugleichen". Haftar wird von Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt. Beobachter fürchten, dass der interne Konflikt durch die Intervention der Regionalmächte zu einem Stellvertreterkrieg wird.

Haftar hatte Anfang April eine Offensive auf Tripolis gestartet, wo die international anerkannte Regierung Libyens ihren Sitz hat. Regierungstreue Truppen und Einheiten Haftars liefern sich seither erbitterte Kämpfe um die Kontrolle der Hauptstadt. Nach UN-Angaben wurden dabei bisher mehr als 1.000 Menschen getötet.