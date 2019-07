Erneute Panne bei der Bundeswehr

Wegen Problemen an einer Maschine der Luftwaffe hat sich die Verlegung von Bundeswehr-Soldaten nach Litauen am Samstag verzögert.

Da es einen Triebwerk-Defekt an dem vorgesehenen Airbus A310 gab, konnte die Einheit zunächst nicht wie geplant von Leipzig aus ins litauische Kaunas fliegen. Erst am Sonntagvormittag hob die Maschine mit den Soldaten dann wie geplant nach Kaunas ab, wie ein Luftwaffensprecher mitteilte.

Bei der Verlegung geht es um einen Einsatz des Panzergrenadierbataillons 391 der Bundeswehr aus Bad Salzungen. Dieses soll in den kommenden Monaten den Kern eines Nato-Bataillons im Rahmen der Mission Enhanced Force Presence stellen, mit der die westliche Militärallianz im Baltikum Flagge zeigen will.

Fahrzeuge der deutschen Einheit, insbesondere 16 Schützenpanzer "Marder" und ein Bergepanzer "Büffel" wurden am Samstag mit der Bahn auf die Reise ins litauische Rukla geschickt, wo die deutschen Soldaten stationiert werden sollen. An dem Einsatz in dem Partnerland sind auch Soldaten aus weiteren Nato-Staaten beteiligt.