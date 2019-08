Zypern: Treffen zwischen Akıncı und Anastasiadis

Der Präsident der Türkischen Republik Nordzypern, Mustafa Akıncı, ist heute mit dem griechisch-zyprischen Staatschef Nikos Anastasiadis zusammengekommen. Beide einigten sich auf ein weiteres Treffen.

Die beiden Staatsführer trafen sich heute in der Pufferzone der geteilten Insel. Dort am Amtssitz von Elizabeth Spehar, der Leiterin der UN-Friedenstruppe in Zypern, führten beide ein knapp vierstündiges Gespräch.

Wie diplomatische Quellen mitteilten, entschieden sich beide, das Treffen im September fortzusetzen.

Informationen über die besprochenen Themen lagen zunächst nicht vor. Auch der Ort für das geplante Treffen ist bisher unbekannt.

Zypern ist seit einem von der damaligen Militärjunta in Griechenland unterstützten Putsch und einer anschließenden türkischen Militärintervention im Jahr 1974 geteilt. Mehrere Versuche einer Aussöhnung gingen ins Leere, 2004 scheiterte ein von der UNO vorgelegter Plan für eine Wiedervereinigung. Im Mai 2015 wurden die Verhandlungen unter UN-Vermittlung wieder aufgenommen.