Türkei fordert UN auf, aktivere Rolle in Kaschmir zu spielen

Das türkische Außenministerium hat am Samstag die Vereinten Nationen aufgerufen, im Rahmen der UN-Resolutionen eine aktivere Rolle bei der Beilegung des Konflikts in Jammu und Kaschmir zu spielen.

In einer Erklärung begrüßte das Ministerium die Konsultationen des UN-Sicherheitsrats am Freitag zu den jüngsten Entwicklungen in der umstrittenen Region.

Außerdem bekräftigte die Türkei ihren Wunsch, dass der Konflikt durch Dialog zwischen den betroffenen Parteien beigelegt wird. Man soll auch einseitige Schritte meiden, die die Situation eskalieren lassen könnte.

Seit dem 5. August ist Kaschmir mit einer Kommunikationsblockade konfrontiert. Zum ersten Mal wurden auch Festnetzdienste in der gesamten Region gekappt, sodass die Kommunikation mit der Außenwelt nicht möglich war. Ein Regierungssprecher in Jammu und Kaschmir sagte am Samstagmorgen, dass die Behörden damit begonnen hätten, den Festnetzdienst wiederherzustellen.

Anfang August hatte Indien den in der Verfassung festgelegten Sonderstatus mit Autonomierechten für den Bundesstaat Jammu und Kaschmir gestrichen.