Merkel fordert „null Toleranz“ für Rassismus und Hass

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat einen entschiedenen Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus gefordert.

"Wenn nicht klar ist, dass es in diesem Land null Toleranz gegen Rassismus, Hass und Abneigung gegen andere Menschen gibt, dann wird das Zusammenleben nicht gelingen", sagte sie am Mittwoch in der Generaldebatte über den Bundeshaushalt im Bundestag.

In Deutschland seien Angriffe gegen Juden, Ausländer und Hass in der Sprache alltäglich geworden.

"Das müssen wir bekämpfen", betonte die Kanzlerin. Deshalb sei auch die von der Regierung gegründete Ehrenamtsstiftung so wichtig.