Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan hat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über die weitere Umsetzung des Flüchtlingsabkommens zwischen der EU und der Türkei gesprochen.

Bei einem bilateralen Gespräch am Rande des UN-Klimagipfels in New York seien zudem die Entwicklungen im Syrienkonflikt sowie politische und wirtschaftliche Aspekte der deutsch-türkischen Beziehungen Thema gewesen, teilte ein Regierungssprecher mit.

Der Flüchtlingszustrom aus der Türkei nach Griechenland dauert unvermindert an.