Türkische Jets schießen an Grenze zu Syrien unbekannte Drohne ab

Das türkische Militär hat eine Drohne unbekannter Herkunft an der Grenze zu Syrien abgeschossen.

Sechs Mal habe die Drohne den türkischen Luftraum verletzt, gab das Verteidigungsministerium am Sonntagabend in Ankara bekannt. Demnach war die Drohne auch in Nordsyrien zu beobachten, wo derzeit türkische Truppen stationiert sind.

Zwei Kampfjets vom Typ F-16 hätten die Drohne daraufhin über der Grenzprovinz Kilis abgeschossen. Es blieb zunächst unklar, wem das unbemannte Flugobjekt gehörte.

Die Gendarmarie fand die Trümmer der Drohne später auf einem Feld zwischen der Militärbasis von Çıldıroba und dem Flüchtlingslager von Beşiriye.