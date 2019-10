Tierschutzbund fordert Verbot von Tierverkaufsplattformen im Internet

Zum Welttierschutztag am Freitag hat der Deutsche Tierschutzbund ein Verbot von Tierverkaufsplattformen im Internet gefordert.

"Es ist überhaupt nicht mehr zu kontrollieren, was dort an Tieren hin- und hergeschafft wird", sagte Präsident Thomas Schröder am Freitag im Südwestrundfunk. Er warf den Betreibern mangelnde Sachkunde vor, "weil es Anbieter gibt, die nur das schnelle Geschäft machen wollen und mehr Tierleid produzieren, als Tieren zu helfen".

Schröder appellierte an alle, die sich ein Tier zulegen wollten, "nicht anonym im Internet zu bestellen", und kritisierte zudem die Politik scharf. "Der freiwillige Tierschutz ist Ausdruck des staatlichen Versagens", sagte er. "Eigentlich müssten sich die Kommunen um Tiere kümmern, die in ihrer Stadt aufgefunden werden." Diese Aufgabe werde auf die Tierschutzvereine übertragen, die dann mit den Kosten allein gelassen würden, sagte Schröder.