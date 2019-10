Türkei und USA starten dritte Patrouille in Nordsyrien

Die Türkei und die USA haben heute eine weitere gemeinsame Patrouille entlang der geplanten Sicherheitszone in Nordsyrien gestartet.

Es ist die dritte Landpatrouille, die durch Truppen der Vereinigten Staaten und der Türkei durchgeführt wird. Die erste Patrouille dieser Art fand am 9. September statt.

Wie das türkische Verteidigungsministerium am Freitagmorgen mitteilte, verläuft die vorgesehene Route entlang der türkisch-syrischen Grenze in der Region um Tal Abyad östlich des Euphrat.

Am Donnerstagabend hatte Verteidigungsminister Hulusi Akar klargestellt, dass die Türkei notfalls auch ohne die USA Schritte unternehmen werde, falls es zu Verzögerungen im Zeitplan für die Zone kommen sollte.

Die Türkei und die USA hatten sich am 7. August auf die Errichtung einer Sicherheitszone in Nordsyrien geeinigt. Die Vereinbarung sieht die Schaffung einer bis zu 32 Kilometer breiten Zone entlang der türkischen Grenze in Nordsyrien vor, um türkischen Sicherheitsbedenken Rechnung zu tragen. Sie soll vom Euphrat bis zur irakischen Grenze reichen und eine Rückkehr der in der Türkei lebenden Syrer ermöglichen, die vor den Angriffen des Regimes von Bashar al-Assad geflohen sind.

Die Region wird derzeit von den sogenannten „Volksverteidigungseinheiten" (YPG) kontrolliert, die einen Ableger der Terrororganisation PKK darstellen. Die Türkei sieht den Abzug der YPG als Grundbedingung für die Sicherheitszone. Die USA betrachten die Terrormiliz dagegen als Verbündeten im Kampf gegen Daesh und unterstützen sie trotz der Proteste ihres Nato-Partners Türkei mit Waffen und Spezialkräften.