Von Ankara nach Kars: „Ost-Express“ beliebter als je zuvor

Der „Ost-Express" (Doğu Ekspresi) zwischen der Hauptstadt Ankara und der östlichen Provinz Kars erfreut sich in letzter Zeit großer Beliebtheit. Die 24-stündige Zugreise hat sich zur neuen Touristenattraktion avanciert.

Die große Beliebtheit der Strecke unter einheimischen und ausländischen Touristen führt regelmäßig zu einem Mangel an verfügbaren Tickets. Die Tickets sind für gewöhnlich 15 Minuten nach Verkaufsbeginn ausverkauft. Etwa 13.000 Menschen hoffen laut Angaben der Behörden ein Ticket für die nächste Fahrt zu bekommen.

Obwohl das Verkehrsministerium angekündigt hat, mehr Waggons für den Zug zur Verfügung stellen zu wollen, scheint damit allein, die unaufhörliche Nachfrage nicht befriedigt werden zu können.

Die Reiseveranstalter können daher den Kunden für die kommenden zwei Monate lediglich 50 Plätze anbieten.

Abgesehen von der Popularität der Zugstrecke scheint die Provinz Kars allgemein an Beliebtheit gewonnen zu haben: Es wird berichtet, dass alle Hotels und Jugendherbergen in der Stadt vollkommen ausgebucht seien. Die Stadt hat letztes Jahr 279.000 Touristen willkommen geheißen. Es wird erwartet, dass die Zahlen 2017 und 2018 weiter ansteigen.

„In den letzten zwei Jahren hat der Ost-Express seine eigenen Zielgebiete für Touristen geschaffen. Hotelmanager tun alles, um die Bettenkapazität in ihren Einrichtungen zu erhöhen. Bekannte Hotelketten, wie Hilton und Radisson, planen ihre Hotels nach Kars zu bringen", sagte Hakan Doğanay, Direktor für Kultur und Tourismus in Kars.

Der Ost-Express fährt jeden Tag vom Bahnhof in Ankara über Provinzen wie Kayseri, Sivas, Erzincan und Erzurum nach Kars und erreicht sein Ziel in 24 Stunden und 30 Minuten. Zwischen dem 1. Januar und 18. Dezember haben 271.120 Menschen den Zug von Ankara nach Kars genutzt. Der „Ost-Express" verfügt über Sitz- und Liegewagen sowie Schlafwagen mit Toiletten und Minibar an.