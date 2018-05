Türkei: In bisherigen vier Monaten steigt Zahl der Touristen um 32 Prozent

Die Zahl der ausländischen Touristen ist nach Angaben des türkischen Tourismusministeriums im April im Jahresvergleich um 28,3 Prozent auf 2,66 Millionen gestiegen. In der am Donnerstag veröffentlichten Erklärung hieß es, dass in den ersten vier Monaten des Jahres 2018 fast 7,8 Millionen Ausländer in die Türkei eingereist seien - dies entspricht im Jahresvergleich einen Anstieg von 32,55 Prozent. Im selben Zeitraum im vergangenen Jahr lag die Zahl noch bei 5,87 Millionen Touristen.

Istanbul verzeichnete in diesem Zeitraum mit 3,9 Millionen die höchste Besucherzahl.

Die Mittelmeer-Provinz Antalya belegte mit 1,06 Millionen ausländischen Besuchern den zweiten Platz.

Mit 11,02 Prozent, rund 860.000 Personen, sind am häufigsten Iraner in die Türkei gereist. An zweiter Stelle kommen mit 8,63 Prozent die Deutschen, gefolgt von Georgiern mit 8,37 Prozent.

Den offiziellen Zahlen zufolge war für 8,23 Millionen Reisenden die Luftfahrt das bevorzugte Transportmittel. 3,5 Millionen nutzen Straßen und rund 235.000 kamen über den Seeweg in die Türkei.

Die Türkei erwarte bis 2023 rund 50 Millionen Touristen, hatte Außenminister Çavuşoğlu am Montag auf einer Veranstaltung in Antalya bekannt gegeben.

„In diesem Jahr gibt es einen erheblichen Anstieg der Touristenzahl. Deshalb bewegen wir uns mit entschiedenen Schritten in Richtung 50 Millionen", so Çavuşoğlu.