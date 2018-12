Statistik: Bisher mehr als 40 Millionen Türkei-Touristen

Mehr als 40 Millionen Touristen haben zwischen Januar und Oktober 2018 die Türkei besucht. Dies gab das Kultur- und Tourismusministerium am Freitag bekannt.

Bisher haben laut dem Ministerium fast 35,6 Millionen Ausländer die Türkei besucht. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einem Anstieg von 22,4 Prozent.

Außerdem seien mehr als fünf Millionen im Ausland lebende türkische Staatsbürger in den ersten neun Monaten dieses Jahres in die Türkei gereist, so das türkische Statistikinstitut (TurkStat). Somit hat die Türkei das von der Regierung festgelegte Ziel von 40 Millionen Touristen übertroffen.

Mit 5,26 Millionen Touristen belegte Russland in den ersten neun Monaten des Jahres den ersten Platz. Demnach verzeichnete die Zahl der Touristen einen Anstieg von 16,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Deutschland belegte mit 4,16 Millionen Besuchern den zweiten Platz, gefolgt von Großbritannien mit 2,16 Millionen Touristen. Während die Zahl der deutschen Touristen im Vergleich zum Vorjahr um 11,68 Prozent stieg, stieg die Zahl der britischen Touristen um 6,07 Prozent.

Die Mittelmeer-Provinz Antalya verzeichnete in diesem Zeitraum mit 12 Millionen die höchste Besucherzahl - Istanbul belegte mit 11,3 Millionen ausländischen Besuchern den zweiten Platz.

Allein im Oktober stieg die Zahl der ausländischen Besucher in der Türkei um 25,48 Prozent und erreichte 3,7 Millionen.

Im Jahr 2017 hatten 32,4 Millionen Touristen die Türkei besucht – die Tourismusbranche mache einen Umsatz von 26,5 Milliarden US-Dollar.