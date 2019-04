THY befördert am ersten Tag nach dem Flughafen-Umzug über 25.000 Passagiere

Die Fluggesellschaft Turkish Airlines (THY) hat an ihrem ersten Tag nach dem Umzug zu dem neuen Flughafen Istanbul mehr als 25.000 Passagiere befördert.

„Ab 01:45 haben wir uns von 10.641 Gästen in 48 Flügen verabschiedet. Die Anzahl der ankommenden Passagiere lag bei 79 Flügen bei 14.582. Wir haben 21.792 Gepäckstücke abgefertigt und eine Leistungsrate von 84 Prozent erzielt", twitterte THYs Presse-Vizepräsident Yahya Üstün. Man habe einen guten Start gemacht und alles laufe reibungslos.

Die Welt der Zivilluftfahrt hat am Wochenende die größte logistische Operation in ihrer Geschichte erlebt, als THY in ihr neues Zuhause und das neue Luftfahrtzentrum der Welt zog: Dem Flughafen Istanbul. Der Umzug der Superlative war am Freitag in den frühen Morgenstunden gestartet worden.

Laut Üstün war der Umzug am Samstag um 8 Uhr morgens zu 94 Prozent abgeschlossen.

Die Airlines THY verabschiedete sich vom Flughafen Atatürk mit ihrem letzten internationalen Flug nach Singapur, der am Samstag um 02:00 Uhr abflog. Das erste THY-Flugzeug von dem neuen Flughafen startete um 14:00 Uhr zu der türkischen Hauptstadt Ankara. In den 12 Stunden zwischen den beiden Flügen waren beide Flughäfen für den Flugbetrieb gesperrt. Die Flüge am Flughafen Istanbul werden nun schrittweise erhöht.

Der neue Flughafen Istanbul ist ein Megaprojekt von Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Nach Angaben der Betreibergesellschaft IGA soll er zunächst rund 90 Millionen Reisende im Jahr abfertigen. Nach vollständiger Fertigstellung soll der Airport eine Kapazität von 200 Millionen Passagieren pro Jahr erreichen. Das würde ihn nach derzeitigem Stand zum größten Flughafen der Welt machen.