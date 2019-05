Turkish Airlines will Tourismus in Palästina beleben

Die Fluggesellschaft Turkish Airlines (THY) will den Tourismus in Palästina ankurbeln, wie aus einer offiziellen Erklärung am Samstag hervorgeht.

Darauf hätten sich THY-Vizepräsident für den Nahen Osten, Muhammed Fatih Durmaz und der palästinensische Tourismusminister Rola Maayia verständigt, erklärte das Reiseministerium Palästinas.

Das Treffen zwischen den beiden fand in Bethlehem im besetzten Westjordanland statt. Durmaz sagte, dass das Unternehmen für eine Zusammenarbeit bereit sei, um mehr Touristen nach Palästina zu fliegen. Maayia betonte seinerseits die enge Beziehung zwischen Palästina und der Türkei.

Nach Angaben des Ministeriums besuchten im vergangenen Jahr mehr als 3 Millionen Touristen das Land, davon kamen über 130.000 aus der Türkei.

Ein wesentliches Problem für den Palästina-Tourismus stellt die zerstörte Infrastruktur dar. Derzeit gibt es dort keinen betriebsfähigen Flugplatz. Der Internationale Flughafen Jassir Arafat in der Nähe der ägyptischen Grenze war 1998 in Betrieb gegangen. Während der Zweiten Intifada im Jahr 2000 zerstörte Israel die Radarstation und den Kontrollturm des Flughafens. 2001 musste der Betrieb vollständig eingestellt werden.

THY hatte 2018 insgesamt 75,2 Millionen Passagiere befördert – dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Anstieg von 10 Prozent. Im aktuellen Jahr will das Unternehmen die Zahl auf 80 Millionen Fluggäste erhöhen.