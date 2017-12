Türkische „Yetim-Stiftung“ hilft Waisenkindern in Syrien

Die in der Türkei beheimatete „Yetim-Stiftung" stellte am Sonntag Winterbekleidung für 47 Waisenkinder aus der syrischen Provinz Aleppo zur Verfügung.

„Letztes Jahr haben wir in Aleppo 47 Waisen, die im Keller eines Waisenhauses gefangen waren, in ein sicheres Gebiet gebracht. In diesem Jahr haben wir ihnen mit Winterkleidung geholfen", heißt es in einer Erklärung der Hilfsgruppe.

Mehmet Gülsatar, der Vorsitzende der Stiftung , berichtete, wie er den Überlebenskampf der Waisenkinder im Bürgerkriegsland erlebt hat: „Sie waren aus Aleppo gerettet worden und mussten aufgrund von Luftangriffen zweimal den Ort wechseln. Jetzt sind sie in Dscharabulus sicher".