Afghanische Polizistinnen schließen Ausbildung in Antalya ab

75 afghanische Polizistinnen schlossen am Freitag ein militärisches Ausbildungsprogramm in der Türkei erfolgreich ab. Die Beamtinnen erhielten ihre Urkunden im Rahmen einer Abschlussfeier in der 3. Infanterie-Trainingsbrigade in der südlichen Provinz Antalya. Die afghanischen Polizistinnen haben ein neunwöchiges Trainingsprogramm absolviert - das Personalmanagement, Finanzen und Logistik als Schwerpunkte hatten.

Der Sicherheitsberater des afghanischen „Hohen Friedensrats", Muhammad Ashiq Gharib, dankte bei der Feier den Türkischen Streitkräften (TSK) für die Ausbildung des afghanischen Sicherheitspersonals.

„Die türkischen Streitkräfte haben unserer Armee eine große Unterstützung erwiesen. Wir haben unsere Polizistinnen entsandt, weil wir vollstes Vertrauen in die Türkei haben", sagte Gharib.

Fatima Sadat, eine der Absolventinnen, sagte, dass das Trainingsprogramm wesentliche Beiträge zu ihrer beruflichen Entwicklung geleistet habe.

Die Türkei hatte bereits 2016 afghanische Polizistinnen ausgebildet. Seit 2011 sind mehr als 2.600 afghanische Polizisten und Polizistinnen von der türkischen Polizeiakademie ausgebildet worden.