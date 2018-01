46 Migranten im Westen der Türkei vor Ausreise gestoppt

Insgesamt 46 Flüchtlinge und Migranten ohne Papiere wurde in der westlichen Provinz Aydın vor der illegalen Einreise in die EU aufgehalten. Dies gab ein türkischer Beamter am Sonntag bekannt.

Die Gruppe soll aus Syrern und Afghanen bestanden haben, die von dem Bezirk Didim ins angrenzende Griechenland ausreisen wollten.

Die Küstenwache konnten die Migranten vor der illegalen Ausreise stoppen, als ihnen ein Hinweis gegeben wurde, dass zwei aufblasbare Boote in der Nähe von Didim gesichtet wurden.

Entsprechende Personen wurden an die Provinzialdirektion der Migrationsbehörde weitergeleitet.

Die Türkei ist eine beliebte Flüchtlingsroute für Menschen aus dem Nahen Osten und Asien. Jedes Jahr werden hunderte Migranten in der Nähe der westlichen oder ägäischen Grenzen des Landes abgefangen.