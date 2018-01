Tausende gedenken gefallener türkischer Soldaten im 1. Weltkrieg

Tausende Menschen marschierten am Sonntag in der Osttürkei, um an die Märtyrer der Schlacht von Sarıkamış an der Kaukasusfront im Ersten Weltkrieg zu erinnern.

Der Marsch begann in Kızılcubuk in der Provinz Kars, wo die Schlacht 1914 gegen die Kaukasusarmee Russischen Kaiserreiches begonnen hatte.

Die Menschen gedachten dem 103. Jahrestag der Schlacht, bei der fast 90.000 Soldaten des Osmanischen Reiches ums Leben kamen – ein Grund dafür war die unzureichende Ausrüstung der Osmanischen Infanteristen in der bitteren Kälte des verschneiten Kaukasus.

Unter dem Banner „Die Türkei marschiert mit seinen Märtyrern" versammelten sich Menschen aus allen Altersklassen zu dem knapp 4,5 Kilometer langen Marsch.

Auch Jugend- und Sportminister Osman Aşkın Bak sowie Verkehrsminister Ahmet Arslan nahmen daran teil.

Laut Bak waren etwa 50.000 Menschen anwesend.

Arslan sagte bei der Zeremonie: „Unsere Vorfahren hinterließen uns diese Heimat, ohne einen Unterschied zwischen Sprache, Religion oder Rasse zu machen."