Kirgisen halten ihre Kultur in der Türkei lebendig

Kirgisier, welche vor 36 Jahren aus dem Pamirplateau Afghanistans in die Türkei migrierten und sich im Bezirk Erciş in der östlichen Provinz Van niedergelassen hatten, haben nun eine Initiative zur Förderung ihrer Kultur und Küche ergriffen, indem sie einen „han otağı" (ein großes Nomadenzelt) eröffneten.

Die Kirgisische Gemeinschaft in der Umgebung der Stadt Ulupamir zieht eine Menge Aufmerksamkeit auf sich und Touristen sind vor allem an kirgisischen Lebensgewohnheiten,Traditionen und an den außergewöhnlichen Reitkünsten der Kirgisier interessiert.

Das traditionelle Zentralasiatische Nomadenzelt wurde erst vor drei Monaten von Kenan Aytaç aufgestellt. Der Kirgisier erklärte,er wolle damit etwas zum Tourismus in der Stadt beitragen.

In einem Interview mit Anadolu Agency (AA), sagte Aytaç, dass viele Besucher aus verschiedenen Teilen des Landes die Jurte schon besucht hätten. „Unsere Menschen lieben diese Kultur. Dank unseren Jurten ist die Anzahl der Touristen, die in unser Dorf kommen, von 100 auf 1000 gestiegen."

„Wir haben die 2000 Jahr alte kirgisisch-türkische Kultur wiederbelebt. Nun wollen wir diese Tradition schrittweise im ganzen Land verbreiten. Wir wollen zudem in naher Zukunft ähnliche Plätze in Erciş, Erzurum und Ardahan bauen," so Aytaç . Das Projekt sei etwas, das den Kirgisen Selbstbewusstsein verleihe.

Er fügte hinzu, dass im Sommer viele Besucher gekommen seien und er und er vor allem im Winter viele Photographen willkommen heißen durfte. „Mit dem wärmer werdenden Wetter kommen Menschen aus verschiedenen Teilen des Landes. Es gibt eine hohe Nachfrage und wir versuchen ständig diese Anforderungen zu erfüllen."

Alle Gegenstände, die dort ausgestellt sind, seien handgefertigt – mit denselben Eigenschaften wie vor 2000 Jahren.

„Die Jurten, dessen Motive, das Essen, die Matte am Boden, der Teppich und alles andere hat eine Bedeutung. Es sind Kunstgegenstände. Hier können wir eine Kultur, die vor über 2000 Jahren existierte, präsentieren. Unsere Vorfahren lebten so. Das ist unsere Geschichte und wir sind stolz auf unsere Wurzeln." Er sagte, dass bald auch Übernachtungsmöglichkeiten angeboten würden.

Sonay Yavuz, eine Besucherin, sagte, sie sei von Ankara nach Erciş gereist, um einen Freund zu besuchen und sie sei ziemlich neugierig gewesen als sie von der kirgisischen Kultur in Ulupamir gehört habe.

„Dieser Ort ist wunderbar", die Gastfreundlichkeit und die Willkommenskultur gegenüber Fremden sei der türkischen Kultur sehr ähnlich, erklärte Yavuz. „Ich wusste nicht, dass es ein solches Dorf in Van gibt. Gleich als ich davon gehört habe, wollte ich sofort hierherkommen. Ich bin der Meinung, dass die Kultur hier unterstützt und die Ortschaft dem Tourismus geöffnet werden sollte. Viele Menschen leben hier, jedoch haben die meisten es nicht leicht und kämpfen um ihr Dasein."

„Als ich hierherkam, hatte ich die Möglichkeit die Erfahrung zu machen wie unsere Vorfahren lebte. Den Platz betrachtend, bemerkte ich wie viel wir unseren Vorfahren zu verdanken haben. Wir haben sogar die traditionellen Gewänder gesehen," so Yavuz.

Eine andere Besucherin mit dem Namen Dilek Kurt sagte, sie sei aus Istanbul angereist, um das „han otağı" zu sehen. Sie sei überrascht darüber gewesen, dass ein solcher Ort in Van existiere.

„Ich kam hierher, um mir das Dorf anzusehen und es kennenzulernen. Hier haben die Menschen tatsächlich die Möglichkeit zu erfahren, wie wir vor 2000 Jahren lebten," erklärte Kurt.

Nurullah Yapıcı, ein weiterer Besucher, sagte, er und seine Frau seien aus Istanbul nach Ulupamir gekommen und hätten durch die sozialen Medien von der Existenz der Ortschaft erfahren. „Es war wirklich toll, die traditionelle Kultur der Turkvölker und die Küche aus erster Hand zu erfahren," sagte Yapıcı.