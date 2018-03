Mindestens 406 Flüchtlinge bei Weiterreise in EU gestoppt

Laut türkischen Sicherheitskreisen sind am Dienstag mindestens 406 Flüchtlinge ohne Papiere bei der illegalen Ausreise in die EU gestoppt worden. Sicherheitskräfte sollen in der westlichen Grenzprovinz Edirne insgesamt 213 Migranten gestoppt haben. Die Flüchtlinge sollen unter anderem aus dem Iran, Ägypten, Syrien und Palästina stammen. Sie seien später an die Provinzialdirektion der Migrationsbehörde übergeben worden.

Darüber hinaus seien auch in der östlichen Grenzprovinz Erzurum insgesamt 193 Flüchtlinge abgefangen worden.

Die aus Afghanen und Pakistanern bestehende Gruppe habe die Türkei illegal über den Iran betreten.

Ahmet Nazari, einer der Migranten, sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu, dass die Schleuser im Iran ihr ganzes Geld genommen und sie zu Fuß in die Türkei geschickt hätten.

„Seit 9 Tagen sind wir unterwegs, wir haben zusammen mit den Kindern eine Menge Strapazen durchgemacht", so Nazari.

Die Türkei ist eine beliebte Flüchtlingsroute für Menschen aus dem Nahen Osten und Asien. Jedes Jahr werden hunderte Migranten in der Nähe der westlichen oder ägäischen Grenzen des Landes entdeckt.