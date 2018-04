Vier Tote bei Schießerei an Universität in Eskişehir

Bei einer Schießerei an einer Universität in der westlichen Provinz Eskişehir sind am Donnerstag vier Menschen getötet worden. Bei dem Schusswaffenangriff in der Osmangazi-Universität wurden der Vizedekan, ein Fakultätssekräter und zwei Dozenten getötet.

Bei den Schüssen sollen außerdem drei Personen verletzt worden sein. Der Schütze wurde kurz darauf festgenommen und von der Polizei verhört.

Der Hintergrund der Gewalttat war zunächst unklar, Hinweise auf ein politisches Motiv lagen nicht vor. Den Berichten zufolge handelte es sich bei dem Angreifer um einen wissenschaftlichen Mitarbeiter an der pädagogischen Fakultät.