Verwaiste Bärenjungen in der Türkei stehen nun unter Schutz

Drei verwaiste Bärenjungen, die in den nordtürkischen Provinzen Rize und Artvin gefunden worden waren, befinden sich nun unter Schutz.

Die kuscheligen Bärenjungen waren von Bürgern am Waldrand aufgegriffen und an die Behörden übergeben worden. Mittlerweile befinden sich die Tiere im „Celal Acar Wildschutz- und Rehabilitationszentrum" in der westlichen Provinz Bursa.

Die zwei Geschwisterbären aus Artvin wurden „Aydın" und „Lesi" getauft – und ein dritter Bärenjunge aus Rize hört nun auf den Namen „Tolga".

Die drei Tiere werden derzeit in einem speziellen Bereich des Rehabilitationszentrums unter Aufsicht von Tierärzten gehalten.

Die Tierpfleger füttern die Bärenjungen derzeit mit einem Trunk bestehend aus Honig, Milch und Kefir – aber auch Obst steht auf der täglichen Speisekarte.