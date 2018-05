Schwedische „Köttbular“ basieren auf einem türkischen Köfte-Rezept

Die weltberühmten schwedischen Hackfleischbällchen „Köttbullar" basieren auf einem türkischen Rezept, das im 18. Jahrhundert von König Karl XII. mitgebracht wurde. Dieses interessante Detail geht aus einem offiziellen Tweet des Landes Schweden am Samstag hervor.

„Schwedische Hackfleischbällchen basieren eigentlich auf einem Rezept, das König Karl XII. (16971718) im frühen 18. Jahrhundert aus der Türkei nach Hause gebracht hat. Lasst uns an die Fakten halten!", heißt es in der Nachricht.

Swedish meatballs are actually based on a recipe King Charles XII brought home from Turkey in the early 18th century. Let's stick to the facts! pic.twitter.com/JuTDEjq9MM