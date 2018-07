Alle vereinen sich zum Gedenken an den 15. Juli

Am Sonntag jährt sich der gescheiterte Putschversuch zum zweiten Mal.

Am 15. Juli 2016 versuchte eine Gruppe des Gülenisten-Terrorgruppe (FETÖ) die demokratisch gewählte Regierung der Türkei zu stürzen. Der Putschversuch wurde von loyalen militärischen Truppen zusammen mit Polizeieinheiten und Millionen von türkischen Bürgern verhindert. 249 Menschen, hauptsächlich Zivilisten, wurden von den Putschisten getötet, während mehr als 2.000 Menschen verletzt wurden.

Es wird erwartet, dass Tausende an den Gedenkveranstaltungen teilnehmen, die am Sonntag im ganzen Land stattfinden werden. Man wird an die Opfer gedenken und auch den Erfolg der Demokratie feiern.

Präsident Recep Tayyip Erdoğan wird die Friedhöfe in Ankara besuchen, wo die Opfer des Putsches begraben liegen. Danach wird er sich mit den Veteranen und den Angehörigen der Opfer zu einem Mittagessen im Präsidentenkomplex in Beştepe treffen.

Daraufhin wird Erdoğan nach Istanbul reisen, um an den Gedenkveranstaltungen teilzunehmen.