EU hofft auf Freilassung von Demirtaş - EGMR bestätigt „begründeten Verdacht"

Die Europäische Union hofft auf eine schnelle Freilassung des HDP-Politikers Selahattin Demirtaş, der seit zwei Jahren in der Türkei im Gefängnis sitzt.

"Wir hoffen, dass er in Kürze entlassen wird", sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu in Ankara. Demirtaş, der im November 2016 festgenommen worden war, drohen wegen mutmaßlicher Unterstützung von "Terroristen" bis zu 142 Jahre Haft.

Am Dienstag hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte seine Freilassung verlangt. Das Straßburger Gericht erklärte, Demirtaş sei zwar wegen eines "begründeten Verdachts" festgenommen worden, aber es gebe keine "ausreichenden" Gründe, um ihn weiter festzuhalten. Präsident Recep Tayyip Erdogan wies den Richterspruch zurück.

Demirtaş und seine Partei, die PKK-nahe HDP, bezeichnen die Vorwürfe gegen ihn als politisch motiviert und werfen der liberal-konservativen Regierung von Präsident Erdogan vor, damit einen unbequemen politischen Konkurrenten ausschalten zu wollen.