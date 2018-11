US-Armee richtet Beobachtungsposten an syrisch-türkischer Grenze ein

Die US-Armee will an der Grenze zwischen Syrien und der Türkei Beobachtungsposten einrichten.

Damit sollten Spannungen zwischen der Türkei und YPG-Terroristen in Syrien vermieden werden, sagte US-Verteidigungsminister Jim Mattis am Mittwoch in Washington.

Das von Washington unterstützte Rebellenbündnis der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) solle sich auf den Kampf gegen die Terrormiliz Daesh konzentrieren können. Die SDF wird zahlenmäßig von YPG-Terroristen dominiert. Die YPG gilt als syrischer Ableger der Terrororganisation PKK.

Die US-Beobachtungsposten würden klar gekennzeichnet, "damit die Türken wissen, wo sie sind", sagte Mattis. Er betonte, die Einrichtung der Posten sei mit Ankara abgesprochen.

Die Syrischen Demokratischen Kräfte, deren Rückgrat die Volksverteidigungseinheiten (YPG) bilden, hatten vor rund zehn Tagen angekündigt, ihre Offensive gegen Daesh wieder aufzunehmen. Die USA unterstützen die Syrischen Demokratischen Kräfte, während die Türkei gegen die Terrormilizen vorgeht.