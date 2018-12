Amoklauf im Polizeipräsidium in Rize: Polizist wegen Mordes angeklagt

Ismail Hakkı Sarıcaoğlu, der verärgerte Polizist, der den Polizeichef der nordöstlichen Provinz Rize getötet und drei weitere Polizisten verletzt hatte, ist am Mittwoch festgenommen und wegen vorsätzlichen Mordes und versuchten Mord an mehreren Personen angeklagt worden.

Am Dienstag hatte Sarıcaoğlu im Polizeipräsidium um sich geschossen und dabei den Polizeichef Altuğ Verdi vorsätzlich getötet. Bei den drei Verletzten handelt es sich um den Personalchef Ercan Polat und zwei Polizeibeamte.

Laut dem Provinzgouverneur Kemal Çeber war Sarıcaoğlu im Bezirk Derepazarı stationiert gewesen und wollte seine Verlegung ins Zentrum der Provinz beantragen.

Sarıcaoğlu habe in Übereinstimmung mit den Sicherheitsverfahren seine Pistole bei der Rezeption vor dem Büro des Polizeichefs abgegeben. „Als der Polizeichef seinen Antrag ablehnte, kehrte er zum Schreibtisch zurück, griff nach seiner Waffe und stürmte in den Raum", so Çeber.