Türkei: Neue Langstreckenrakete Bora trifft 280-Kilometer-Ziel

Bora, das erste Langestrecken Boden-Boden-Raketensystem der Türkei, hat einen weiteren Testdurchlauf bestanden, wie ein am Donnerstag veröffentlichtes Video zeigt.

Turkey's first long-range land-to-surface missile system Bora hits target located 280 kilometers away "with point precision" in test-fire pic.twitter.com/VR23Ply6zx