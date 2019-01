Patriarch von Istanbul erkennt neue Orthodoxe Kirche der Ukraine an

Der Ökumenische Patriarch von Istanbul hat trotz der Proteste Moskaus die Unabhängigkeit der neuen Orthodoxen Kirche der Ukraine anerkannt.

Bei einer Zeremonie im Patriarchat in Istanbul unterzeichnete Bartholomäus I. am Samstag mit dem neuen ukrainischen Metropoliten Epiphanius im Beisein des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko ein Dokument über die Autokephalie der neuen Kirche.

Epiphanius war im Dezember zum Oberhaupt der neuen Kirche gewählt worden. Poroschenko sprach von einem "historischen Ereignis" und einem "großen Tag" für die Ukraine. Auch der frühere ukrainische Präsident Viktor Juschtschenko nahm an der Zeremonie teil.

Am 15. Dezember hatten sich in Kiew zwei orthodoxe ukrainische Kirchen vereinigt, die sich 1921 und 1992 von dem orthodoxen Patriarchat in Moskau abgespalten hatten. Mit ihrem Zusammenschluss zu der neuen Orthodoxen Kirche der Ukraine ebneten die beiden bis dahin nicht anerkannten Kirchen den Weg für ihre Anerkennung durch Bartholomäus.

Der Patriarch von Istanbul ist das Oberhaupt der orthodoxen Gläubigen in der Welt und der Ehrenvorsitzende aller orthodoxen Kirchen. Allerdings bestreitet der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill, dass Bartholomäus das Recht habe, über die Unabhängigkeit der ukrainischen Kirche zu entscheiden, da diese in den vergangenen Jahrhunderten Moskau unterstellt war.