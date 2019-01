Sikorsky-Unternehmen zeichnet türkische Hubschrauberpiloten für Rettungsaktion aus

Eine türkische Gendarmarie-Einheit ist vom Sikorsky-Unternehmen für Mut und Geschick ausgezeichnet worden. Jene Truppe hatte im Juli mit einem Sikorsky-Hubschrauber eine riskante, aber erfolgreiche Rettungsaktion durchgeführt - und insgesamt 12 Menschen aus den Fluten gerettet.

12 Menschen, größtenteils Kinder, waren am 10. Juli in Diyarbakır von den Fluten im Tigris auf eine kleine Insel geschwemmt worden, als sie sich in Ufernähe abkühlen wollten. Der Wasserspiegel war zu dem Zeitpunkt verhältnismäßig hoch angestiegen.

Die Lufteinheit der örtlichen Gendarmerie hatte daraufhin eine Rettungsmission in Gang gesetzt, um die Gestrandeten zu evakuieren. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie der Sikorsky-Hubschrauber haarscharf an der Wasseroberfläche schwebt und die Menschen an Board holt.

Sikorsky grants Turkish gendarmerie team a courage and skill award for brave rescue of 12 people, mostly children, who were stranded by rising water levels in the Tigris River in July pic.twitter.com/KvPFy6AbU7 — DAILY SABAH (@DailySabah) 4. Januar 2019

Die Sikorsky Aircraft Corporation würdigte die Rettungsaktion der Besatzungsmitglieder Utku Așkın, Ayacan Savaș und Güner Kızıl nun mit einer speziellen Auszeichnung für Mut und Geschick.