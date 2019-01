Präsident Erdoğan trifft maltesische Amtskollegin in Ankara

Recep Tayyip Erdoğan und seine maltesische Amtskollegin Marie-Louise Coleiro Preca haben sich am Donnerstag in der Hauptstadt Ankara getroffen.

Erdoğan begrüßte Preca bei ihrem ersten offiziellen Besuch in der Türkei mit einer Staatszeremonie im Präsidentenkomplex.

Im Anschluss an die gemeinsamen Sitzungen hielten die Staatspräsidenten eine Pressekonferenz ab. Beide erklärten, die Zusammenarbeit auf internationaler Ebene stärken zu wollen. Daran werde man weiterhin arbeiten.

Erdoğan sagte, die Türkei und Malta hätten vereinbart, die Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur, Tourismus, Bildung, und insbesondere beim Thema Energie weiter zu verbessern. „Visumfreies Reisen nach Europa und die Aktualisierung des Abkommens über die Zollunion" würden auch den Beziehungen zu Malta zugutekommen. Die Türkei hoffe daher, dass Malta die Türkei bei ihren Verhandlungen mit der Europäischen Union weiterhin unterstützen werde.

Hinsichtlich der versprochenen EU-Gelder für die Flüchtlingshilfe in der Türkei beklagte Erdoğan: „Nur ein Viertel der von der EU versprochenen 6 Milliarden Euro wurde der Türkei bislang zur Verfügung gestellt."

Preca versprach, dass Malta die notwendige Unterstützung für den EU-Beitrittsprozess der Türkei leisten werde. Den angestrebten EU-Beitritt des Landes bezeichnete sie als Notwendigkeit für das Wohlergehen Europas.

Erdoğan erwähnte bei der Pressekonferenz auch die Unruhen in Venezuela und bekräftigte seine Unterstützung für den gewählten Präsidenten Nicolas Maduro. „Trumps Haltung hat mich schockiert. Man muss respektieren, was aus der Wahlurne kommt. Wir sind gegen alle undemokratischen Angebote", sagte er zur US-Unterstüzung für die Opposition in Venezuela. „Ich glaube, dass die Venezolaner Maduro weiterhin unterstützen werden, der aus den Wahlen siegreich hervorgegangen ist", fügte er hinzu.