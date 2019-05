19. Mai: Türkei feiert den 100. Tag der Unabhängigkeit

Die Türkei feiert am Sonntag den 100. „Tag der Unabhängigkeit", der an den Beginn des türkischen Unabhängigkeitskrieges und der modernen Türkei erinnert.

Der 19. Mai stellt einen Meilenstein in der türkischen Geschichte dar: An diesem Tag kam Mustafa Kemal aus Istanbul in die Schwarzmeerstadt Samsun, um den Befreiungskriegs zu organisieren. Durch diesen Krieg wandelten 1923 sich die Reste des Osmanischen Reiches in die moderne Türkei um.

Atatürk widmete den 19. Mai der Jugend der türkischen Nation als nationalen „Jugend- und Sporttag", an dem junge Menschen sportliche und kulturelle Veranstaltungen und offizielle Zeremonien im ganzen Land organisieren.

Jugend- und Sportminister Mehmet Muharrem Kasapoğlu legte am Sonntagmorgen einen Kranz in Anıtkabir, Atatürks Mausoleum in der Hauptstadt Ankara.

In der Schwarzmeerprovinz Samsun sind große Feierlichkeiten geplant, an denen Präsident Recep Tayyip Erdoğan und eine Reihe hochrangiger Persönlichkeiten teilnehmen werden.

In einer Botschaft anlässlich des nationalen Feiertages sagte Erdoğan, dass der 19. Mai der Tag des Erwachens des nationalen Willens gewesen sei. Daher gelte der Tag als Auferstehung der türkischen Nation.