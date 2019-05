Türkei feiert 100. Jahrestag des Türkischen Unabhängigkeitskrieges

Die Türkei begeht heute den 100. Jahrestag des Türkischen Unabhängigkeitskrieges. Der 19. Mai ist zugleich ein Nationalfeiertag.

Der 19. Mai stellt einen Meilenstein in der türkischen Geschichte dar. An diesem Tag erreichte Mustafa Kemal Atatürk, der aus Istanbul aufgebrochen war, die Schwarzmeerstadt Samsun, um dort den Befreiungskriegs zu organisieren, der mit einem Sieg über die Besatzungsmächte endete. Aus den befreiten Gebieten entstand 1923 die heutige Republik Türkei.

Jugend- und Sportminister Mehmet Muharrem Kasapoğlu legte am Sonntagmorgen anlässlich des Gedenktageseinen Kranz im Mausoleum Atatürks in Ankara nieder.

In der Schwarzmeerprovinz Samsun sind große Feierlichkeiten geplant, an denen unter anderem Präsident Recep Tayyip Erdoğan und eine Reihe hochrangiger Persönlichkeiten teilnehmen werden.

In einer Botschaft anlässlich des nationalen Feiertages sagte Erdoğan, dass der 19. Mai den Tag die Bewusstwerdung des nationalen Willens symbolisiere.

Der 19. Mai ist in der Türkei ein traditioneller Nationalfeiertag. Er wird seit 1938 unter dem Namen „Feiertag der Jugend des Sports und an das Gedenken von Atatürk" begangen. An diesem Tag finden landesweit zahlreiche Kultur- und Sportveranstaltungen statt.