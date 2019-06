Ehemaliges Parlamentsgebäude in Hatay wird zum Kulturzentrum umgewandelt

Ein historisches Parlamentsgebäude in der südlichen Provinz Hatay soll vergesellschaftet und in ein Kulturzentrum umgewandelt werden, wie Provinz-Gouverneur Vali Doğan am Montag ankündigte. In Vergangenheit war es von Privatbesitzern als Kinosaal und Restaurant zweckentfremdet worden.

Das im Bezirk Antakya gelegene Bauwerk sei von der Provinzverwaltung für 30 Millionen türkische Lira (5,11 Millionen US-Dollar) gekauft worden, so Doğan. Dort sollen künftig kulturelle Aktivitäten stattfinden.

Der AK-Partei-Abgeordnete in Hatay, Hüseyin Yayman, betonte, dass das historische Gebäude, als eines der monumentalen Bauwerke der Stadt, in seiner ursprünglichen Form erhalten bleiben müsse. Ähnliches ist mit der geschichtsträchtigen Adalı Villa geplant, die sich in der Nähe befindet. Das Gebäude wird bald in ein Zentrum für kulinarische Kochkünste umgewandelt.

Rasim Adalı, ein Angehöriger der Adalı-Familie, sagte, dass die Verwandtschaft schon länger darüber nachgedacht habe, etwas Nützliches aus der Villa zu machen. Bisher hätten jedoch die finanziellen Mittel dafür gefehlt. Nun bekomme man Unterstützung von der Stadt.

Das ehemalige Parlamentsgebäude wurde 1927 vom französischen Architekten Leon Benju erbaut und diente zwischen September 1938 und Juni 1939 als Parlamentsgebäude, nachdem Hatay kurzzeitig den Status eines Staates erlangte. Kurz vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges stimmte das Parlament von Hatay für eine erneute Vereinigung mit der Türkei.