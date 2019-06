Türkische Justiz hebt Hausarrest für US-Konsulatsmitarbeiter auf

Ein türkisches Gericht hat den Hausarrest für einen türkischen US-Konsulatsmitarbeiter aufgrund gesundheitlicher Probleme aufgehoben.

Das Gericht in Istanbul habe am Dienstag bei einer Anhörung zum Fall von Mete Cantürk entschieden, den im Januar 2018 verhängten Hausarrest aufzuheben, sagte eine Vertreterin der US-Botschaft der Nachrichtenagentur AFP. Allerdings darf Cantürk die Türkei weiter nicht verlassen und muss sich einmal wöchentlich bei der Polizei melden. Die nächste Anhörung wurde für den 2. Oktober angesetzt.

Auch seine Frau und Tochter sind angeklagt. Das Gericht hob jedoch die gerichtlichen Kontrollmaßnahmen gegen sie auf. Alle drei hatten die Anklagen zurückgewiesen.

Die Familie Cantürk ist der „Mitgliedschaft in einer Terrororganisation" angeklagt. Sie soll Verbindungen zur terroristischen Gülen-Sekte (FETÖ) haben, die für den gescheiterten Militärputsch von Juli 2016 verantwortlich ist.

Neben Cantürk ist auch der US-Konsulatsmitarbeiter Metin Topuz der FETÖ-Mitgliedschaft beschuldigt. Anders als Cantürk sitzt er in Haft. Die nächste Verhandlung in seinem Fall ist Freitag. Topuz hatte bereits Ende 2017 gestanden, hochrangige FETÖ-Offiziere in den USA besucht zu haben.

Die Festnahme von Topuz führte damals zur gegenseitigen Visablockade in den USA und der Türkei.