Präsidentensprecher Kalın: S-400-Abwehrsystem schon bald aktiv

Das russische Raketenabwehrsystem S-400 soll in Kürze in der Türkei eintreffen und aktiviert werden, wie der Präsidentensprecher Ibrahim Kalın am Donnerstag mitteilte.

Derzeit liefen Planungen über die zukünftige Positionierung der Raketen, sagte Kalın auf einer Pressekonferenz in Ankara. Der S-400-Kauf sei notwendig, um den Sicherheitsbedarf der Türkei zu decken, fügte er hinzu.

„S-400 ist kein Verteidigungssystem, das Bedrohungen innerhalb unseres NATO-Sicherheitssystems darstellen kann", sagte Kalın. Schon allein der Name deute darauf hin, dass es sich hierbei um ein Abwehrsystem handle und kein „Angriffssystem". Daher gehe von den S-400 keinerlei Gefahr für andere Staaten aus.

Der S-400-Vertrag zwischen der Türkei und Russland belastet seit längerer Zeit die Beziehungen zu den USA. Washington drängt Ankara, auf den Kauf der S-400 zu verzichten. Der Türkei wurden daher auch die alternativen Patriot-Raketen angeboten, die dem Land zunächst verwehrt geblieben waren. Die Türkei hatte sich für die S-400 entschieden, da das russische Angebot unter anderem einen Technologietransfer beinhaltet.

Die USA und andere Nato-Länder sind besorgt, dass Russland über das S-400-System Informationen zu Waffentechniken der Nato erlangt. Die Türkei hingegen hält diese Behauptungen für überzogen und bietet daher eine gemeinsame Arbeitsgruppe an, um die Bedenken aus dem Weg zu räumen. Bisher blieb das Angebot unbeantwortet. Stattdessen wurde die Türkei zunächst aus dem F-35-Programm ausgeschlossen. Die Türkei war als Partner bei der Entwicklung des F-35-Kampfjets beteiligt.

Bei dem letzten Treffen zwischen Präsident Recep Tayyip Erdoğan und US-Präsident Donald Trump am Rande des G20-Gipfels bahnte sich zuletzt eine Entspannung an. Der US-Präsident machte den früheren Präsidenten Barack Obama für die momentane Situation verantwortlich, weil er Ankara damals die Patriot-Raketen verwehrt hatte.