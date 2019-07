Türkei: Gedenken an den FETÖ-Putschversuch vor drei Jahren

Der Putschversuch in der Türkei jährt sich heute zum dritten Mal. Gedenkfeierlichkeiten sind unter anderem in Ankara und Istanbul geplant.

Präsident Recep Tayyip Erdoğan will am Abend eine Rede am ehemaligen Flughafen Atatürk in Istanbul halten. Putschisten hatten den Airport in der Nacht des Umsturzversuches vorübergehend besetzt.

Auch in Ankara wird man den Tag mit zahlreichen Veranstaltungen begehen. In der Putschnacht war das Parlament in der Hauptstadt aus der Luft angegriffen worden. Heute erinnern die teilweise als Erinnerung bewahrten Trümmer an die Ereignisse an jenem Tag.

Der Putschversuch, für den der in den USA lebende Sektenführer Fetullah Gülen als oberster Drahtzieher verantwortlich gemacht wird, hat sich in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli 2016 ereignet. Am späten Abend versuchte eine ins türkische Militär infiltrierte Gruppe der terroristischen Gülen-Sekte (FETÖ) die staatlichen Institutionen unter ihre Kontrolle zu bringen und die demokratisch gewählte Regierung der Türkei zu stürzen. Der Putschversuch wurde durch den Widerstand von loyalen Sicherheitskräften und Millionen türkischen Bürgern verhindert. 251 Menschen, hauptsächlich Zivilisten, wurden von den Putschisten getötet und mehr als 2.000 verletzt.

Seit der Zerschlagung des Putschversuchs sind Tausende wegen mutmaßlichen FETÖ-Verbindungen und ihrer aktiven Rolle an dem Putsch verhaftet worden.

Doch viele Hauptdrahtzieher sind nach dem gescheiterten Putsch ins Ausland geflüchtet – ein beachtlicher Teil davon nach Deutschland, das als sicherer Hafen für die Sekte gilt. Trotz mehrerer Auslieferungsersuche der Türkei werden zahlreiche hochrangige FETÖ-Mitglieder weiterhin in ihren Aufenthaltsländern beheimatet. Bisher hat die Türkei allein für Gülen sieben Auslieferungsanträge an Washington gestellt - bislang ohne Erfolg.