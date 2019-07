YPG-Raketenangriff auf Südosten der Türkei: 6 Verletzte

Eine Rakete aus Nordsyrien ist am Montagabend im Zentrum des Grenzbezirks Ceylanpınar in der Provinz Şanlıurfa eingeschlagen. Bei dem Angriff wurden sechs Menschen verletzt.

Wie das Verteidigungsministerium später auf Twitter mitteilte, wurde das Geschoss aus dem Gebiet abgefeuert, das von den sogenannten „Volksschutzeinheiten" (YPG) kontrolliert wird, einem Ableger der Terrororganisation PKK. Die türkischen Streitkräfte hätten unmittelbar auf den Angriff aus Syrien reagiert. Insgesamt sieben Stellungen seien dabei getroffen worden.

Laut einer Erklärung des Gouvernements von Şanlıurfa wurden insgesamt zwei Raketen aus Syrien in Richtung Ceylanpınar abgeschossen. Demnach wurden die verletzten Zivilisten in das nahe gelegene Krankenhaus gebracht. Sie befänden sich in einem stabilen Zustand.

Indes seien im Bezirk umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen getroffen und Ermittlungen gestartet worden.

Laut Reuters kam es am Montag mindestens zu fünf weiteren Explosionen in von der Opposition kontrollierten Gebieten, wo auch türkische Truppen patrouillieren. Ein syrischer Staatsbürger, der für die türkische Hilfsorganisation IHH gearbeitet habe, sei dabei getötet worden, teilte der Syrische Zivilschutz mit.

Immer wieder schlagen Geschosse aus den Bürgerkriegsland in türkische Grenzprovinzen wie Kilis, Şanlıurfa und Hatay ein. Dabei wurden bisher zahlreiche Zivilisten getötet und Dutzende verletzt.