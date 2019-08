Europas zweitgrößtes Riesenrad „Heart of Antalya“ eröffnet

Das Riesenrad „Heart of Antalya-Antalya'nın Kalbi" hat am Sonntag ihren Betrieb in der südlichen Provinz aufgenommen. Mit 90 Metern ist dieses nach dem berühmten „London Eye" das zweitgrößte Riesenrad Europas und das größte der Türkei.

Das „Heart of Antalya" befindet sich im Vergnügungspark Aktur im Bezirk Konyaaltı und bietet den Besuchern einen uneingeschränkten Blick auf das Stadtzentrum und Golf von Antalya.

Das 400 Tonnen schwere Riesenrad wurde in China hergestellt und innerhalb von zwei Monaten zur beliebten Ferienprovinz geschifft. Die Montage dauerte weitere acht Monate, sagte der Vorstandsvorsitzende des Vergnügungsparks Aktur, Seçkin Etke. Allein das Beleuchtungssystem, das 3D-Bilder anzeigen kann, habe 450.000 US-Dollar gekostet, so Etke.

Das Rad besteht aus vier VIP-Kabinen und 42 belüfteten regulären Kabinen. Eine Tour dauert rund 18 Minuten und kosten 30 türkische Lira (4,75 Euro) pro Person und 200 Lira (ca. 32 Euro) für die VIP-Kabinen.